IG4 Capital levanta US$ 200 mi com novo fundo e vai capitalizar Opy Health

A IG4 Capital, gestora de private equity brasileira, encerrou a primeira rodada de captação de seu fundo II levantando US$ 200 milhões entre investidores estrangeiros. O primeiro aporte será a capitalização da Opy Health, que reúne ativos de infraestrutura e logística hospital ar. Com os US$ 100 milhões que receberá do fundo e coinvestidores, vai partir para novas aquisições. Recentemente, a empresa assinou a aquisição do Hospital Novo Metropolitano, em Belo Horizonte, e também fez oferta pelo hospital da Abengoa, em Manaus.

Aqui e acolá. A brasileira IG4 já abriu dois novos escritórios este ano, um em Londres e outro em Santiago. Com o Fundo II, sua meta é captar US$ 400 milhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+