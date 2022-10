Iguatemi inaugura prédio ‘padrão Faria Lima’ colado em shopping em Campinas

A Iguatemi inaugurou na última semana o seu sétimo prédio de escritórios, dando sequência à estratégia de preencher os terrenos nos entornos dos shoppings com outros imóveis capazes de concentrar público no local. O novo edifício é do tipo “padrão Faria Lima”, só que localizado em Campinas (SP), colado no Shopping Galleria, da própria rede.

Batizado de Sky Galleria, o imóvel tem 14 andares, 14,5 mil metros de área privativa, heliponto e fachada de vidro que pode ser vista por quem passa pela Rodovia D. Pedro I. Trata-se da única laje corporativa da cidade com o selo Leed Gold, o segundo mais alto numa escala que mede uso racional de água e energia, capacidade de gestão de resíduos, segurança das ocupantes e integração com o sistema de transporte local.

Metade da área do edifício já está alugada

O prédio foi aberto com 50% da sua área já alugada, e a previsão é chegar a 100% até meados do ano que vem, disseram à Coluna a presidente da Iguatemi, Cristina, Betts, e o dono da construtora Buildings, Roberto Mangabeira. Segundo eles, os primeiros inquilinos são multinacionais e escritórios de advocacia (cujos nomes não foram revelados), e a procura por áreas está aquecida. Cada andar tem 955 m² de laje modular, que pode ser ‘repartida’ em quatro espaços para inquilinos diferentes.

A Iguatemi e a Buildings são as sócias majoritárias do Sky Galleria. A Building é uma incorporadora local, fundada em 2002, voltada para residenciais e comerciais. As duas empresas estão discutindo o desenvolvimento de outros projetos em conjunto. Nesse tipo de negócio, a Iguatemi entra com o terreno do qual já é dona, enquanto o parceiro se encarrega da obra. A Iguatemi também costuma ficar com a administração do imóvel depois de pronto.

Próximo projeto no shopping será prédio residencial

O próximo projeto no shopping Galleria será um prédio residencial para locação, com cerca de 220 apartamentos, e que está sendo feito em parceria com a Luggo, do grupo MRV. As obras devem começar até 2024, com a entrega aproximadamente 16 meses depois. A Iguatemi também avalia erguer outros prédios comerciais, residenciais ou hoteleiros juntos a seus shoppings de Ribeirão Preto, Sorocaba e São José do Rio Preto, no interior paulista, e Porto Alegre, mas ainda sem data para lançamento.

Betts reiterou que a principal alavanca de crescimento no curto prazo é a aquisição de participação em shoppings com o mesmo perfil da rede, isto é, voltados ao público de alta renda. A preferência se dá por fatias adicionais em shoppings da própria rede, como foi o caso da compra de 36% no Iguatemi JK por R$ 667 milhões, passando a deter 100% do empreendimento.

Já para o médio prazo estão previstas obras de expansão de seus shoppings em que a ocupação está mais elevada. Um exemplo citado foi o Iguatemi Brasília, no qual a procura de grifes e marcas internacionais está alta.

