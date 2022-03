iGUi nada de braçada, e receita com venda de piscina triplica

O faturamento da fabricante de piscinas iGUi vem crescendo em um ritmo acelerado, triplicando desde o começo da pandemia. A receita subiu de R$ 495,8 milhões em 2019 para R$ 952 milhões em 2020 e alcançou R$ 1,68 bilhão em 2021. Para este ano, a expectativa é de chegar a R$ 2,18 bilhões.

Boa parte do avanço é explicado por um comportamento que ficou explícito nos últimos dois anos de convívio com a Covid: as pessoas circularam menos e decidiram gastar com reformas e melhorias em casa. É aí que a iGUi nadou de braçada. As vendas de piscina subiram de 18.087 unidades em 2019 para 64.050 em 2021.

Os maiores gastos com melhorias nos lares moveu todo o setor no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de “casa e construção” teve um faturamento 19,3% maior no ano passado.

Vendas digitais

A iGUi também fez a lição de casa: investiu bastante nas vendas digitais e nas visitas a domicílio para atender aos clientes quando o comércio foi fechado. Com as vendas em alta, também seguiu atraindo franqueados para abertura da novas unidades. Outro ponto: reforçou os laços com fornecedores para evitar desabastecimento nas fábricas.

A iGUi nasceu na cidade de Gravataí (RS) em 1995 e se tornou uma multinacional brasileira, com 40 fábricas espalhadas por Brasil, Argentina, Paraguai, México, Portugal e Estados Unidos. As lojas estão em 54 países.

A rede é formada pelas franquias iGUi, Splash, Unlimited e Tratabem. Esta última, aliás, tem sido um dos destaques do grupo. A Tratabem trabalha com assistência técnica, manutenção e venda de produtos para todos os tipos de piscinas. Com o aumento das vendas do grupo, a receita da subsidiária cresceu, sozinha, 70% no ano passado.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 10/03/22, às 16h51.

