IHS e American Tower se habilitam para leilão de torres da Oi

As empresas de infraestrutura de telecomunicações American Tower e IHS se habilitaram para participar do processo competitivo para venda de 8 mil torres da Oi, que ocorrerá na segunda-feira. A informação foi antecipada pelo Portal Tele.Síntese e confirmada pela Coluna. Por ora, ainda não há proposta firme na mesa vinda de American Tower e IHS, o que poderá ser apresentado na abertura do leilão, segundo fontes. Trata-se apenas do acesso à base de dados do ativo aberto pela operadora como parte do processo de alienação.

O alvo da potencial aquisição é um conjunto de itens utilizados em rádios de capacidade, links de micro-ondas e na prestação do serviço de telefonia fixa – este último é feito sob o regime de concessão pública. O interesse pelo ativo está na perspectiva de utilizar as torres para outros serviços bem mais inovadores e que estão em plena fase de disseminação no Brasil: as redes de transmissão do 5G e os serviços de banda larga sem fio.

Valor de partida do ativo é de R$ 1,7 bilhão

O valor de partida do ativo é de R$ 1,7 bilhão. Esse valor corresponde à proposta firme apresentada no começo deste mês à Oi pela Highline do Brasil, que também atua no mercado de infraestrutura para telecomunicações.

A despeito de ter recebido uma oferta firme, a Oi teve que abrir um processo competitivo para averiguar se haveria outras empresas interessadas e aptas a pagar mais pelas antenas – o que vai de encontro aos interesses não só da própria operadora, como também dos seus credores no âmbito da recuperação judicial. Caso American Tower e IHS venham a dar um lance superior, a Highline terá direito de apresentar uma contraproposta.

A norte-americana American Tower é a maior empresa de torres no Brasil, onde está presente há muitos anos, inclusive, expandindo os negócios também no setor de fibra ótica. Já a IHS é um grupo nigeriano que entrou no mercado brasileiro há dois anos. Ela tem parceria com a TIM para construção de redes de fibra.

Procurada, Oi e Highline não comentaram. A American Tower afirmou que não comenta aquisições e movimentos de mercado. A Coluna não conseguiu contato com a IHS.

