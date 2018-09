Imobiliária Lopes pretende abrir mais 40 lojas em 2018

A imobiliária Lopes está expandindo o seu modelo de franquias e pretende abrir mais 40 lojas até o fim de 2018. Neste ano, 25 unidades já foram inauguradas: 17 no Estado de São Paulo, 6 no Rio Grande do Sul, uma em Minas Gerais e uma no Espírito Santo, totalizando 84 lojas em operação. Neste modelo de negócios, as franqueadas pagam à Lopes um royalty, isto é, um porcentual sobre as intermediações, em troca do uso da marca e do acesso a um banco de dados mais detalhado sobre o mercado imobiliário.

Engordando

Com o crescimento das lojas, também tem sido registrada uma evolução nas vendas do grupo. No segundo trimestre deste ano, as franquias venderam imóveis correspondentes a um valor de R$ 586 milhões, 130% a mais que no mesmo período no ano passado, gerando R$ 2,3 milhões de royalties à Lopes. //CIRCE BONATTELI

