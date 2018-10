Inadimplência das empresas cai 14,1% em nove meses de 2018

A inadimplência das empresas brasileiras cedeu 14,1% de janeiro a setembro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, indica levantamento do Boa Vista SCPC. Somente no terceiro trimestre, a retração foi de 2,2% ante mesmo trimestre de 2017. O indicador toma por base cheques devolvidos, títulos protestados e registros de débitos realizados na base do SCPC. A inadimplência entre as companhias vem caindo desde o primeiro trimestre de 2017, de acordo com os registros da central.

