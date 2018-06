Inadimplência do consumidor cai 4,5% em 12 meses até abril

Mais preocupado e consciente, diante da crise dos últimos anos e do ritmo lento de recuperação do emprego e da economia, o consumidor recua na tomada de crédito, com reflexo nos níveis de inadimplência. Pesquisa nacional da Boa Vista SCPC, que será divulgada hoje, dia 10, mostra queda de 4,5% na inadimplência do consumidor em 12 meses até abril deste ano. Somente no mês de abril, a contração foi de 2,9% em relação a março. Se comparado a abril de 2017, a redução foi de 3,4%.

Siga a @colunadobroad no Twitter