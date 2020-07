O número de pessoas com as contas atrasadas por conta do desemprego não para de crescer. Levantamento da empresa de gestão de informação Deep Center , mostrou que a inadimplência por conta do desemprego está 12 vezes maior na pandemia. Entre aqueles que não honraram os vencimentos, a alegação de desemprego cresceu 1.123%. Menos de 20% apontaram “descontrole financeiro”.