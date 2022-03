Inadimplência sobe pelo 2º mês seguido entre empresas menores

A inadimplência voltou a crescer entre as pequenas e médias empresas em fevereiro, pelo segundo mês seguido, com o setor de serviços representando 51,1% do total de companhias com o nome no vermelho. Segundo o Serasa Experian, a inadimplência atingiu 5,44 milhões de pequenos negócios em fevereiro, alta de 0,5% em comparação ao mesmo período de 2021.

Em janeiro, a inadimplência havia crescido 0,4%. Com a inflação e o juro mais alto reduzindo o poder de compra dos consumidores, esse grupo de empresas tem tido maior dificuldade para quitar suas dívidas, de acordo com o economista do Serasa, Luis Rabi.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/03/22, às 09h46.

