Incerteza ronda aumento de capital bilionário de dona da Dudalina

Com pouco mais da metade do capital no mercado – 55% exatamente – e principalmente com ações nas mãos de pessoas físicas, a adesão ao aumento de capital bilionário da Restoque, dona das marcas Le Lis Blanc, Dudalina e John John, ainda é incerta. Se bem-sucedida, a operação pode chegar a R$ 1,765 bilhão, com a emissão de 840 milhões de novas ações. A expectativa é que toda a operação de reestruturação financeira da varejista esteja concretizada em cerca de 65 dias.

O maior acionista da Restoque é o empresário Marcelo Faria de Lima, com 29,5% do capital, presidente do conselho. Ele também é o controlador da Metalfrio e tem sinalizado que não vai aderir ao aumento, ou seja, terá sua participação na varejista diluída. Mas deve seguir na empresa, conforme o plano de recuperação desenhado pela gestora de situações especiais WNT Capital, que adquiriu 56% da dívida da companhia, em debêntures.

O empresário Marcio da Rocha Camargo, vice-presidente do conselho, com 15,5% das ações, tem se mostrado contrário ao aumento de capital, por considerar o preço aprovado, de R$ 2,10 muito baixo. Antes da pandemia, no começo de 2019, a ação bateu chegou a bater a R$ 35.

Operação é passo essencial para reestruturação financeira da empresa

Os acionistas têm prazo de 30 dias para decidir se vão aderir e, em seguida, mais 5 dias no caso de sobrarem ações. O aumento de capital é um passo essencial para a reestruturação financeira da Restoque, com a conversão da dívida da varejista de R$ 1,7 bilhão de debêntures em ações da empresa. Segundo uma fonte, não há neste momento nenhuma visibilidade sobre o resultado do aumento de capital da companhia.

Já com as debêntures, o cenário é mais claro. Na semana passada, 97% dos detentores desses títulos de dívida optaram pela conversão. Por ora, a indicação é que vão converter 100% de seus papéis em ações. Só a gestora WNT Capital tem 56% das debêntures. O restante está com os bancos Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, que foram arrastados a aderirem ao plano, dada a baixa possibilidade de esta dívida ser paga.

Gestora WNT financiou Flytour e investiu na Ingressolivre

Fundada em 2017, a WNT tem cerca de R$ 7,6 bilhões sob gestão. A gestora começou a adquirir as debêntures da Restoque no meio do ano passado, no mercado. Um de seus maiores cotistas de um dos fundos é o banco Master, novo nome do Banco Máxima, e que agora é controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. Entre outros negócios da gestora, a WNT financiou a Flytour, agência de turismo afetada pela pandemia, viabilizando a venda da empresa e a criação da BeFly. Recentemente, a WNT investiu na plataforma Ingressolivre.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/08/2022, às 15h22.

