Incorporadora RNI lança 4º empreendimento no ano, com 80% das unidades vendidas

A RNI, incorporadora imobiliária do grupo Rodobens, já vendeu 80% das unidades de seu quarto lançamento neste ano, o condomínio de casas Bosque dos Ipês, em Campo Grande (MS). O residencial de 142 unidades tem valor geral de vendas (VGV) de R$ 81,8 milhões.

A estratégia da incorporadora é priorizar regiões na esfera de influência do agronegócio, com moradias para famílias nas faixas de renda mais elevadas do programa Casa Verde e Amarela ou com rendimentos pouco acima disso. Construído em frente em frente ao shopping center de mesmo nome, o condomínio é de médio padrão, com casas autônomas de 92 ou 119 metros quadrados e complexo de lazer e serviços.

No primeiro trimestre, as vendas online da RNI somaram 46%, dos R$ 221 milhões em VGV lançados, com alta de 241% ante igual período de 2020. Segundo Carlos Bianconi, presidente da incorporadora, no ano, os lançamentos poderiam ficar de R$ 750 milhões a R$ 900 milhões.

