Incorporadora investe R$ 1 bi em complexo comercial que anexou rua no Itaim

Coluna do Broadcast

A incorporadora Faria Lima Prime Properties (FLPP), do empresário Rafael Birmann, está investindo R$ 1 bilhão para erguer um complexo formado por prédio empresarial, teatro e praça pública no Itaim Bibi, zona nobre da cidade de São Paulo. Parte da montanha de dinheiro foi gasta na aquisição do terreno, incluindo a compra da Rua Oswaldo Imperatrice, uma rua sem saída, de quase 600 metros de extensão, mediante autorização da Câmara Municipal. A outra parte foi para títulos de potencial construtivo (Cepacs), além da própria obra.

Aluga-se

O edifício corporativo terá uma área bruta locável de 54 mil metros e previsão de entrega no primeiro semestre de 2020. Já existem tratativas com potenciais inquilinos, mas ainda não houve um contrato assinado. Já o teatro terá capacidade para 500 pessoas e a praça aberta ao público contará com árvores, bancos, uma fonte de água e a escultura de uma baleia. (Circe Bonatelli)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+