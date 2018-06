Incorporadora Mitre vende 75% de prédio residencial em um fim de semana

A incorporadora Mitre Realty conseguiu vender, em um único fim de semana, 75% dos apartamentos de seu novo empreendimento na capital paulista, batizado de Haus Mitre. O projeto foi o primeiro da companhia no ano. Considerando o ritmo lento da economia brasileira e as dificuldades do mercado imobiliário, a empresa tem buscado os projetos mais assertivos.

Tiro certo

Para isso, a incorporadora escolheu como localidade o bairro da Vila Mariana, considerado um dos cinco mais desejados por compradores de imóveis na cidade de São Paulo, e o empreendimento foi erguido ao lado do metrô. Além disso, foi direcionado a um público variado, ou seja, de solteiros a famílias com filhos. O próximo lançamento da Mitre será no Butantã, seguindo o mesmo perfil.//CIRCE BONATELLI

