Incorporadora paulistana lança apartamento decorado no metaverso

A incorporadora paulistana Habitram, dos empresários Raymond e Tony Shayo, acaba de “construir” uma planta decorada no metaverso. Usando óculos de realidade virtual, o futuro morador conseguirá observar detalhes e experimentar as sensações de estar dentro do apartamento, olhando detalhe por detalhe dos cômodos.

O tour virtual pelas plantas decoradas não é exatamente uma novidade no mercado imobiliário, onde muitas incorporadoras trabalham há anos com réplicas digitais em 3D. Esse tipo de serviço cresceu muito no começo da pandemia, quando os estandes foram fechados.

A diferença do metaverso é que essa experiência tende a ser aprofundada, com um grau de realidade ainda maior. Aí, os consumidores poderão interagir mais no mundo virtual por meio de avatares. A expectativa é que, em um futuro breve, seja possível até falar com corretores e fechar contratos nesse universo paralelo. De olho nas oportunidades, a Habitram prevê investir R$ 5 milhões para desenvolver novos projetos com a tecnologia.

O mercado imobiliário vive uma espécie de boom no metaverso, com plataformas vendendo terrenos virtuais para que empresas possam criar espaços interativos em realidade virtual. As transações de imóveis no metaverso atingiram US$ 500 milhões em 2021 e tendem a dobrar em 2022, de acordo com um levantamento da consultoria americana MetaMetric Solutions.

