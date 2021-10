Incorporadora SKR entra no setor de serviços

A incorporadora paulistana SKR – que tem a Cyrela, de Elie Horn, como sócia – criou um setor de gestão de ativos e propriedades visando alcançar desde pessoas físicas até investidores institucionais com interesse no mercado imobiliário. Por trás desse movimento está o esforço das incorporadoras em ir além da venda dos apartamentos, com a oferta de serviços para buscar outras alternativas de receita. O modelo de negócios é semelhante ao que faz a Housi e a recém-lançada Gafisa Serviços, por exemplo.

O novo braço da SKR vai trabalhar com imóveis próprios e de terceiros. Na largada, foi incluído sob gestão o seu empreendimento Latitude, residencial em fase de lançamento na região do Campo Belo, em São Paulo. A gama de serviços oferecidos vai desde a atividade de desenvolvimento de projetos em terrenos de terceiros até a administração, decoração, mobília e locação dos apartamentos prontos. Segundo Felipe Zveibil, head de asset e property management da SKR, o potencial de retorno com a locação está em torno de 7% e 9% ao ano.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 14/10/2021 às 16h07.

