Incorporadora Tarjab se populariza e investe no Minha Casa, Minha Vida

A Tarjab Incorporadora, com foco em produtos de médio/alto padrão, está apostando na diversificação de seu portfólio e se tornou mais uma a ingressar no Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A empresa tem metas ambiciosas para 2018. A Tarjab, que completa 35 anos de operação, espera lançar R$ 300 milhões em volume geral de vendas (VGV) neste ano, incremento de 50% em relação a 2017, quando os lançamentos totalizaram R$ 200 milhões. O programa habitacional fez com que, nos últimos anos de crise, construtoras com maior presença no segmento sofressem menos do que as dedicadas a imóveis de padrão mais elevado. MRV, Tenda e Direcional, por exemplo, terminaram 2017 com crescimento de dois dígitos nos lançamentos e nas vendas.

