Incorporadora Vitacon já vende 76% dos seus apartamentos pela internet

A incorporadora paulistana Vitacon atingiu a marca de 76% das vendas de imóveis pela internet em 2020, um patamar bem mais alto do que a média. Ainda não há dados consolidados do setor, mas algumas incorporadoras vêm relatando que o comércio eletrônico pode representar entre 25% e 50% do total dos novos contratos.

Tudo muito novo. No caso da Vitacon, 65% dos clientes que compraram o imóvel pela internet sequer pisaram no estande, e só 35% pediram algum atendimento físico ao longo do processo. As vendas online cresceram de vez durante a pandemia. A jornada eletrônica vai desde a atração dos clientes até a exibição da planta em ambiente virtual, negociação e assinatura do contrato.

Balanço. A Vitacon vendeu R$ 930 milhões em 2020 e lançou nove empreendimentos, avaliados em R$ 1,35 bilhão (57% parte Vitacon). A companhia calcula lucro líquido de R$ 90 milhões, com retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) de 19% ao ano. A incorporadora pertence aos irmãos Frankel e tem as norte-americanas Hines e Seven Bridges como sócias em projetos. Uma oferta inicial de ações em Bolsa (IPO, na sigla em inglês) é considerada, mas, por ora, não há decisão sobre isso.

Metas. Para 2021, são planejados 13 lançamentos, em bairros como Centro, Bela Vista, Jardins, Vila Mariana, Butantã e Santo Amaro. A Vitacon ganhou fama nos últimos anos pelos imóveis ultracompactos, de até 14 m2. Para este ano, porém, a previsão é de projetos diversificados, com preços entre R$ 150 mil e R$ 1 milhão.

