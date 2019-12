Incorporadora You, Inc contrata bancos para abertura de capital

A incorporadora You, Inc já deu partida para a abertura de capital prevista para a metade de 2020. A companhia contratou os bancos BTG Pactual e Bradesco para liderarem o processo. O valor estimado para a empresa é de R$ 2 bilhões.

Novinha. A You, Inc faz parte de uma nova geração de incorporadoras paulistanas que cresceu nos últimos anos ocupando o vácuo deixado por empresas grandes do setor residencial, que encolheram durante a crise, como PDG Realty, Rossi, Tecnisa, OR (antiga Odebrecht Realizações), entre outras.

História. A You, Inc foi criada em 2009 pelo empresário Abrão Muszkat, de 70 anos, ex-sócio da Even. Muszkat teve já como sócios a gestora norte-americana Paladin Realty Partners e a Insight, do empresário de tecnologia Alberto Leite, mas hoje diz ter 100% do negócio. Desde a fundação, a companhia lançou mais de 50 projetos, com prioridades em apartamentos na faixa de 30 m² a 70 m², e preços em torno R$ 350 mil a R$ 750 mil, nas zonas sul e oeste de São Paulo. A empresa faturou R$ 400 milhões no ano passado. Procurada, a You Inc não respondeu a pedido de entrevista.

