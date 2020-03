Incorporadoras já adiam lançamentos por incerteza com coronavírus

A incerteza sobre os rumos do País diante da pandemia de coronavírus já interfere no ciclo de recuperação do mercado imobiliário, que bateu recorde de lançamentos e vendas no ano passado. Cyrela, Eztec, Nortis e MAC suspenderam o lançamento de novos projetos até que o quadro econômico do País fique mais claro, apurou a Coluna do Broadcast via fontes.

Novos planos. Questionada, a Cyrela disse que, em respeito aos clientes e colaboradores, está reavaliando o cronograma de lançamentos em São Paulo para os próximos meses. A MAC afirmou que aguarda o “momento certo para seus lançamentos” e listou uma série de medidas preventivas contra o Covid-19, como escalas reduzidas nos plantões de vendas. A Nortis negou planos de lançamento para as próximas semanas e disse que segue zelando pela saúde de seus funcionários, parceiros e clientes. A Eztec não respondeu até a publicação desta nota.

Vai esfriar. Levantamento realizado pela Brasil Brokers mostrou que as vendas de apartamentos foram normais no último fim de semana, a despeito da preocupação crescente com o coronavírus. O mesmo tipo de percepção já havia sido compartilhado pelo Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP). Já na visão da imobiliária, a expectativa é de queda significativa no fluxo de visitantes nos estandes daqui para frente. A Brasil Brokers espera que o movimento seja mais fraco ao longo dos próximos 60 a 90 dias.

