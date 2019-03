Independentes já administram um terço da carteira do segmento private

Coluna do Broadcast

Cerca de 30% do total dos recursos investidos do segmento private, que somam R$ 1 trilhão, não estão nas mãos dos bancos, mas nas de profissionais independentes, como consultores e gestores de patrimônio registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O dado aparece em um levantamento da fintech SmartBrain, que considerou os investidores com pelo menos R$ 3 milhões em aplicações financeiras.

Multimercado. Os fundos multimercados, com 41,7%, são a aplicação que concentram a maior parte dos recursos desses investidores, de acordo com a SmartBrain. Na sequência aparecem renda fixa, com 35,8%, e ações, como 12,9%.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+