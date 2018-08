Indicador de demanda por crédito mostra queda de 1,1% em julho

Mesmo após o período de instabilidade causada pela paralisação dos caminhoneiros, a demanda por crédito não oferece sinais claros de recuperação, com a lentidão na retomada da economia e do emprego ainda prejudicando o consumo. O indicador de demanda por crédito do consumidor da Boa Vista SCPC, por exemplo, caiu 1,1% em julho na comparação com junho e 2% em relação ao mesmo mês de 2017. No acumulado em 12 meses – de agosto de 2017 a julho deste ano -, o indicador, no entanto, apresenta alta de 2,2%.