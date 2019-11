Índice de estoques da Fecomércio-SP cai 0,2% em novembro

Por Cícero Cotrim

São Paulo, 18/11/2019 – O Índice de Adequação dos Estoques do comércio da capital paulista caiu 0,2% na margem em novembro, de 121,5 para 121,3 pontos, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Mesmo com a queda, é o maior patamar para o indicador em novembro desde 2013. O índice mede o nível de adequação dos estoques do comércio da cidade em uma escala de zero a 200, representando, respectivamente, a inadequação total e a adequação total. No período, a proporção de empresários que consideram seus estoques adequados caiu 0,2 ponto porcentual, de 60,2% para 60%. A proporção dos que acham que têm estoques exagerados caiu 3,3% (de 24,6% para 23,8%) e a razão dos que acham que seus estoques estão abaixo do ideal cresceu 5,9% (14,3% para 15,1%). Na comparação com o mesmo mês de 2018, o indicador avançou 6,1%.

Leia também: Black Friday 2019: tudo o que você precisa saber

Porte. O indicador é mais alto nas grandes empresas (127,5) do que nas pequenas (121,2). Nos comércios de maior porte, 63,8% dos empresários julga ter estoques adequados à demanda, enquanto nos pequenos a proporção é de 59,9%.

Reportagem publicada no Broacast em 18/11/2019, às 17:03:36

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter