Índice Robert Half de confiança na economia volta a patamar otimista

O índice Robert Half, que mede a confiança de recrutadores e profissionais do setor privado, voltou ao patamar que aponta otimismo no mercado de trabalho e na economia. A partir da expectativa de 1.061 entrevistados para os próximos seis meses, o indicador saiu de 48,9 pontos em junho para 50,2 pontos em julho. Oscilações acima de 50 pontos apontam otimismo, de acordo com a metodologia da consultoria. O índice não superava esse nível há um ano.

Ao avaliar o momento presente, o indicador registrou melhora na confiança pelo quarto trimestre consecutivo e atingiu 38,6 pontos, o que representa avanço de 1,3 ponto na comparação com os 36,8 registrados em junho. A pesquisa reflete a opinião de profissionais com nível superior, empregados ou desempregados do setor privado e recrutadores.

A Robert Half é uma empresa global de recrutamento de profissionais.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 15/09/2022, às 15h01

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse