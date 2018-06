Indigo, de estacionamentos, promete investir R$ 100 milhões por ano no Brasil

Responsável pelos estacionamentos de 88 shoppings no Brasil, a Indigo quer crescer no País. Um investimento de R$ 100 milhões por ano até 2020 está previsto pela companhia, que tem aumentado sua capilaridade. Nos últimos 12 meses, a Indigo conquistou 14 novos empreendimentos, um crescimento de 38% no número de vagas para carros oferecidas. Segundo a companhia, os planos de expansão são embalados pelo maior interesse das empresas de shopping fora do eixo Rio-São Paulo em profissionalizar a gestão dos estacionamentos.(Dayanne Sousa)

