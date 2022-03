Indústria de calçados prevê melhora no emprego com avanço das exportações

Os primeiros dados do ano injetaram ânimo na indústria de calçados em relação ao desempenho de 2022. O setor gerou 5,8 mil postos de trabalho em janeiro, para um total de 271,8 mil funcionários, 8,8% a mais do que o total registrado no mesmo mês do ano passado. O número de empregos é visto pela indústria como o melhor indicador de retomada e já faz o setor projetar um saldo positivo de vagas em 2022 graças à expectativa de avanço de 5% nas exportações no ano.

Os dados fazem parte de análise da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados). Segundo a entidade, o Rio Grande do Sul é o principal empregador do setor, com quase 30% da mão de obra brasileira na atividade. Em janeiro, esse também foi o Estado que mais gerou vagas: 1,94 mil. No fim de janeiro, as fábricas gaúchas empregavam 77,87 mil pessoas, 7,5% mais do que no mesmo período do ano passado.

O segundo estado empregador do setor é o Ceará. Em janeiro, as fábricas cearenses criaram 79 postos, encerrando o mês com 61,6 mil pessoas empregadas, 2,8% mais do que em 2021. Já terceiro estado empregador do segmento, a Bahia, criou 1,23 mil vagas e encerrou o período com 36,9 mil pessoas empregadas na atividade. O número é 28% maior do que em 2021.

Com 1,36 mil novas vagas em janeiro, o setor calçadista paulista é o quarto maior empregador do segmento no Brasil. A atividade emprega 30,17 mil pessoas, 14,3% mais do que o registro de janeiro do ano passado.

14/03/22

