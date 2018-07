Indústria de seguros paga mais caro por publicidade no Brasil

A indústria de seguros é a que paga mais caro por publicidade no Brasil, segundo levantamento realizado pela SEMrush, líder global em marketing digital. Em seguida está o setor de criptomoedas, marketing e publicidade, educação online e imóveis, carros e bancos online. O ranking usa como base o custo por clique (CPC) médio, que no caso da indústria de seguros é de US$ 0,42.

Lá e cá. Por regiões, a cidade de São Paulo é a mais cara para se investir em publicidade. Na sequência estão Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. A mais barata é Manaus.

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+ e veja todos as notícias em tempo real.

Siga a @colunadobroad no Twitter