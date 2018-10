Indústria farmacêutica brasileira investe mais de US$ 500 mi no exterior em cinco anos

A indústria farmacêutica brasileira investiu mais de US$ 500 milhões no exterior nos últimos cinco anos, entre 2013 e 2017, de acordo com dados do Banco Central. Os recursos foram destinados, principalmente, à aquisição de laboratórios, parcerias com empresas do setor e ainda em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos.

