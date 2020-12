Indústria farmacêutica tem projeto de uncentivo à produção local de insumo

Para garantir maior produção local, as indústrias farmacêutica e farmoquímica nacionais estão propondo a regionalização da produção de insumos importados com outros países da América Latina e a utilização de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP).

Força local. Um projeto das indústrias, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está em fase de discussões para criação de políticas públicas para incentivar a produção de matérias-primas para o setor. Hoje, 90% dos insumos do setor são importados e a pandemia mostrou a necessidade de diminuir essa dependência de outros países, segundo a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac).

