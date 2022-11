Inflação nos planos de saúde desacelera, mas ainda bate em 23%

A inflação nos planos de saúde está desacelerando, mas ainda segue em patamares elevados e bem acima do índice geral de preços do País, de acordo com dados de Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). O índice de custos médico-hospitalares acumula alta de 23% nos 12 meses encerrados em março de 2022. O patamar é inferior ao acumulado até dezembro e setembro do ano anterior, quando marcou 25% e 27,7%, respectivamente.

O aumento de custos no segmento foi o dobro da inflação geral, de 11,8% no mesmo período, conforme dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Maior alta dos custos foi em serviços ambulatoriais

Os maiores avanços de custos no segmento aconteceu entre serviços ambulatoriais (44,7%), seguido por consultas (31,6%), exames (29,7%), internações (26,6%) e terapias (16,5%). Também foi notado um aumento na utilização dos serviços médico-hospitalares. Em consultas, o crescimento da procura foi de 25,9% e, em terapias, houve aumento de 22,8%, por exemplo.

O estudo leva em conta o comportamento de uma carteira de 672,9 mil beneficiários de planos individuais de saúde. O dado mais recente disponível vai apenas até março, porque a apuração requer faturas pagas pelas operadoras, em um ciclo que pode chegar a seis meses.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/11/2022, às 15h28

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse