Informatização pode gerar economia de R$ 2,7 bi ao ano para prefeituras

Nada menos do que R$ 2,7 bilhões anuais – ou R$ 227 milhões mensais – poderiam ficar nos cofres de 5,5 mil municípios brasileiros com a eliminação do papel na rotina diária de suas respectivas prefeituras, segundo a 1Doc, plataforma de informatização de processos e comunicação interna e externa que presta serviços para algumas prefeituras brasileiras. O estudo analisou os custos diretos, que envolvem as impressões e cópias dos processos, como memorandos e ofícios, e os custos indiretos, como gasto de combustível e deslocamento para entrega dos documentos.