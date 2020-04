Infraestrutura avalia audiência eletrônica para não atrasar concessões

Em uma tentativa de mitigar os efeitos da pandemia no cronograma de concessões, o Ministério da Infraestrutura avalia adotar videoconferências para realizar as audiências públicas dos projetos que irão a leilão. A secretária de Planejamento, Desenvolvimento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, afirmou à Coluna que uma das primeiras nesse modelo deve ser realizada para o setor de portos. Uma resolução da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para regulamentar o assunto pode sair nesta semana.

Já passou. A carteira do ministério em 2020 prevê 40 ativos a serem leiloados. Para Marcassa, os choques da Covid-19 no programa de concessões vão ser “totalmente minimizados”, com preservação de prazos. O que deve ajudar é o fato de a maioria dos projetos previstos para este ano já ter passado pela fase de audiência pública.

Mais à frente. Outro fator positivo, diz ela, é que a maior parte dos certames está previsto para ocorrer no segundo semestre, quando é esperado que o pior da crise, em termos de restrições na mobilidade, já tenha passado. Leilões que estavam previstos para ocorrer agora, no entanto, precisaram ser cancelados. É o caso do Terminal de Passageiros de Fortaleza, cuja sessão iria acontecer no dia 27 de março.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter

Quer saber mais sobre o Broadcast? Fale conosco

Contato: colunabroadcast@estadao.com