Inglesa Faro Energy investe R$ 50 mi em três projetos de energia solar

O grupo inglês Faro Energy, com foco em energia solar, vai desembolsar R$ 50 milhões em mais três projetos no Brasil até o fim deste ano no âmbito do seu plano de crescer em solo brasileiro. Estão previstas duas plantas em Minas Gerais e uma em Pernambuco. Recentemente, a companhia inaugurou no município de Pirapora, norte de Minas Gerais, uma usina solar com capacidade de geração de energia de 5.500 MWh/ano, equivalente ao consumo de 3.710 habitações. O projeto teve investimento de cerca de R$ 12 milhões.