Ingredion, fornecedora da indústria alimentícia, cresce 7% no 3º trimestre

A Ingredion, líder global em ingredientes para as indústrias de alimentos, bebidas e nutrição animal, viu seu lucro operacional subir 30% neste ano na América do Sul no comparativo anual, considerando os ganhos em moeda local. A região sul-americana cresceu 7% em vendas no intervalo.

Maple. No mundo, a empresa registrou US$ 1,5 bilhão de faturamento de julho a setembro, indo para cerca de US$ 4,4 bilhões no acumulado de 2020. Para complementar o portfólio, a empresa anunciou recentemente a aquisição da Verdient Foods Inc, especializada proteínas à base de planta, com sede em Vanscoy, no Canadá.

Contato: colunabroadcast@estadao.com