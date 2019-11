Inpao Dental conversa com bancos para abrir capital na B3

A Inpao Dental, de planos odontológicos, já está conversando com bancos de investimento para abrir seu capital na B3 no segundo semestre de 2020. A companhia possui uma carteira com mais de 1,5 mil clientes, que representa cerca de 350 mil beneficiários. De olho no crescimento, a Inpao acaba de fechar uma parceria com a Swiss Life. Além disso, a companhia está lançando seu e-commerce para pequenas e médias empresas e planeja para o próximo mês vender produtos individuais e familiares.