Instabilidade política afeta confiança de MPEs, aponta SPC

Coluna do Broadcast

O cenário de instabilidade política afetou a confiança dos micro e pequenos empresários (MPEs) em relação à economia do mês março, de acordo com a percepção dos pesquisadores do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). O índice de confiança dos MPEs teve queda de 1,4 ponto em março em relação ao mês anterior, para 64,1 pontos. Os indicadores em relação ao futuro também apresentaram retração, para 74,2 pontos em março, de 76,3 pontos em fevereiro.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+