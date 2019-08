Instituto Mauá desenvolve sistema para monitorar reações em Carnaval

O Carnaval paulista em 2020 terá um participante inusitado. O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) acaba de fechar parceria com a escola de samba Sociedade Rosas de Ouro para o desenvolvimento de um sistema eletrônico que monitorará as reações do público, membros da escola, assim como dos telespectadores. A intenção é entender em tempo real, por exemplo, os momentos de maior vibração da escola na avenida.

Com mais tecnologia no Carnaval, a ideia é, ainda, criar um aplicativo que permitirá o compartilhamento de fotos, acesso às reações dentro das ala, e realidade virtual do desfile, por exemplo.