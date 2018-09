Inteligência artificial ganha corpo no mercado jurídico

A inteligência artificial, que tem alterado o dia a dia das empresas no Brasil e no mundo, está desembarcando de vez no mercado jurídico. O Martorelli Advogados acaba de investir em um projeto para utilizar a tecnologia do Google em uma parceria inédita. A previsão é que a primeira parte do projeto esteja em operação no início de dezembro próximo. Outros escritórios vão na mesma direção.

