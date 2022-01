Intenção de consumo das famílias cai 9,9% em 2021 e tem seu pior ano

A intenção de consumo das famílias registrou, em 2021, o pior ano desde que começou a ser medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em 2010. O indicador foi de 71,6 pontos na média do ano, 9,9% abaixo de 2020. O índice baixo de 100 pontos indica uma percepção de “insatisfação”. Em dezembro, o indicador com ajuste sazonal registrou queda de 0,8%.

Todos os aspectos para o consumo pioraram no ano passado, com exceção das “compras a prazo”. O acesso ao crédito retraiu (-7%). Houve maior preocupação das famílias tanto em relação ao emprego atual quanto na perspectiva profissional.

Os cenários de emprego e inflação impactaram na renda dos trabalhadores. A pesquisa mostra que 40,6% das famílias consideram seu rendimento em 2021 pior do que no ano anterior. A entidade divulga mais detalhes a partir das 10h30 de hoje.

