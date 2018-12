Intenção de consumo melhora em dezembro, diz CNC

A pressão da crise parece se arrefecer entre os consumidores para este Natal. O índice que mede a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) subiu 4,2% em dezembro na comparação com novembro, alcançando 91,2 pontos, de acordo com a Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se comparado com dezembro do ano passado, a alta foi ainda maior, alcançando 11,7%.

Generalizado

O levantamento mostra que todos os subíndices do ICF variaram positivamente, com destaque para a alta do componente Momento para Duráveis (+11,1), seguido por Perspectivas de Consumo (+7,2%) e Profissional (+5,1%).

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +