Inter antecipa “Black Friday” e vê vendas crescerem em 12 vezes em marketplace

O Banco Inter registrou um aumento de mais de 12 vezes na média diária de vendas em seu marketplace ontem, primeiro dia do que chamou de “Inter Day”, espécie de antecipação da “Black Friday”, quando as varejistas fazem grandes descontos. A ideia foi aproveitar o momento em que muitas pessoas ainda estão em casa. Por meio de ofertas e cashback extra em todas as compras, o SuperAPP do Inter movimentou R$ 30 milhões em vendas, contra uma média diária de R$ 2,5 milhões de junho. Além disso, foram devolvidos em um dia cerca de R$ 2 milhões em cashback para os clientes.

Limite do cartão de crédito dos clientes foi dobrado

Com o marketplace como uma das grandes apostas do banco da família Menin, dona da incorporadora MRV, o Inter não poupou esforços para atrair compradores e dobrou o limite disponível no cartão de crédito de seus clientes. Em um dia, o Inter registrou 50% a mais de downloads do app, no comparativo com a média de junho e bateu os 6 milhões de clientes.

