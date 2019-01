Inter é o principal banco para 43% de seus clientes

Em pesquisa realizada em janeiro, com 2 mil clientes ativos, identificou que para 43% deles, o Inter é o principal banco com o qual operam. Descobriu ainda que 83% deles têm contas em outros bancos. Os resultados, segundo a instituição, são uma prova de que a casa não é um banco de quem tem menos poder aquisitivo e não é aceito pelo mercado, mas é a opção de quem busca a alternativa de não pagar tarifas.

Casa ou bicicleta? Em 2019, o Inter vai aumentar o uso de dados e inteligência artificial para estimular investimentos. De acordo com a idade, gênero ou demandas dos correntistas, o sistema fará um ranking de prioridades para cada perfil, fase da vida e oferecerá 12 opções de operação financeira via telefone celular, como consórcio, crédito imobiliário, previdência e seguros. Atualmente, o maior desafio do Inter é aumentar a geração de receita em cima de uma base de clientes que se multiplicou por quatro no ano passado. O banco encerrou 2018 com 1,4 milhão de contas digitais. (Cristiane Barbieri)

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast +