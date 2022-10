Inter e RB fecham acordo para atuar no mercado de capitais

A RB Investimentos e o Banco Inter assinaram acordo para atuação conjunta no mercado de capitais brasileiro. O acordo acontece nos ativos de crédito e renda fixa, em produtos como debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e do agronegócio (CRA).

A RB é forte nesse mercado, com mais de R$ 38 bilhões em produtos já estruturados. Já o Inter vai oferecer essas aplicações para sua base de clientes, que somava 20,7 milhões no fim do semestre. A parceria deve ser anunciada oficialmente nos próximos dias.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/10/2022, às 16h16

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse