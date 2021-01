Inter oferecerá serviço de entregas no aplicativo do banco

O Inter, que já havia anunciado a intenção de entrar no mercado de delivery, deve lançar o serviço no início de março. A função fará parte do aplicativo do banco, em mais um esforço para turbinar a ferramenta e transformá-la em um “superapp”, como gosta de dizer o CEO da instituição, João Vitor Menin. O serviço será lançado em parceria com a empresa Delivery Center, que surgiu com o foco de fazer entregas de restaurantes de shoppings centers.

Mais uma frente. Com a iniciativa, o Inter reforça a estratégia de estar presente em toda a vida do cliente, com a oferta de produtos que saem da seara financeira. Desde o ano passado, por exemplo, o banco tem no seu aplicativo um marketplace de varejo. A instituição terminou 2020 com 8,5 milhões de correntistas, o dobro do que tinha um ano antes.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 27/01/2021 às 12:24

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter