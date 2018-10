InterCement fará IPO na África após venda na Europa

Depois de vender suas operações em Portugal e em Cabo Verde, a InterCement, cimenteira do grupo Camargo Corrêa, avaliará, agora, uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de suas operações detidas na África, de forma isolada.

Inicialmente, a ideia era realizar um IPO conjunto das unidades em Portugal e na África (Egito, África do Sul e Moçambique), mas uma oferta da Ordu Yardimlasma Kurumu (OYAK) pela unidade portuguesa foi considerada “irrecusável” e a companhia alterou seus planos. Os valores da transação, anunciada no final da semana passada, não foram revelados.

Foco. Com esses desinvestimentos, o objetivo da cimenteira é focar na consolidação e expansão das operações no Brasil e na América Latina. No ano passado, a InterCement realizou o IPO de sua cimenteira argentina Loma Negra, que movimentou cerca de US$ 1 bilhão, em uma dupla listagem, em Buenos Aires e Nova York, marcando o maior IPO do setor de cimentos no mundo. Procurada, a InterCement não comentou.