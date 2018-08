Interesse em ações no exterior faz Geo Capital dobrar clientes em 6 meses

O interesse dos brasileiros em adquirir ações no exterior, opção de diversificação de investimento bastante propagandeada por gestores em tempos de juro baixo, fez com que a GEO Capital atingisse sua meta de dobrar o número de clientes já nos primeiros seis meses do ano. A gestora é focada exclusivamente em ações globais e superou a marca de 300 clientes, administrando R$ 500 milhões. Agora, revisou sua meta para 500 clientes este ano, apostando na continuidade da atratividade externa. Seus fundos são distribuídos nas plataformas da XP e da Mirae, com quem acaba de fechar parceria.