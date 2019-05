International School vai investir R$ 18 mi em ensino bilíngue neste ano

A International School, integrante do grupo Arco Educação e com foco em ensino bilíngue, vai investir cerca de R$ 18 milhões para crescer no País. O mercado tem espaço de sobra. Menos de 1% da população brasileira tem inglês fluente e 5% dos brasileiros falam o idioma, de acordo com a British Council.

Não para não. A International School atua por meio de parcerias com redes de ensino e já está presente em 24 estados brasileiros e 240 escolas. Vale lembrar que ontem, dia 07, a Arco Educação, que controla a empresa, anunciou acordo vinculante para aquisição de 100% do capital social do Sistema Positivo de Ensino – se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deixar.