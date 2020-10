Invergroup adquire consultoria Qualliagua

A holding de investimentos em infraestrutura e tecnologia InverGroup acaba de adquirir a consultoria Qualliagua, que atua com projetos e serviços voltados para o uso responsável dos recursos hídricos. O setor de saneamento vive a expectativa de grande aumento de investimentos, por conta do novo marco regulatório. A companhia também controla a Accell, que desenvolve medidores de águas, luz e gás e assumiu as operações da Itron na América Latina em junho.

