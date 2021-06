Invergroup, de insumos para infraestrutura, compra fatia da Incontrol

A holding de insumos para infraestrutura Invergroup adquiriu 51% da Incontrol, produtora de equipamentos de controle de vazão em processos industriais, por valor não revelado. A companhia se junta a outras 54 no portfólio do grupo, que está em tratativas para comprar mais três empresas de insumos para saneamento e energia.

O Inver, que já controla a fabricante de medidores de água, luz e gás Accell, vai unir os conhecimentos na área à expertise da Incontrol em produtos para a indústria. A Incontrol teve receitas de R$ 10 milhões em 2020, cifra que o Inver prevê aumentar em 12% em 2021. Para os próximos anos, espera-se crescimento entre 10% e 15% ao ano.

Apesar do aquecimento na demanda com o marco legal do saneamento, que aumentou a procura de competidores como Iguá e Aegea pelos serviços de consultoria e planejamento de projetos, o Inver viu muitos negócios serem postergados com a segunda onda da pandemia. O grupo espera recuperar o tempo perdido com o avanço da vacinação, e mantém a meta de faturar R$ 1 bilhão neste ano.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 15/06, às 11h29.

