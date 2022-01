InverGroup, holding de infraestrutura, investe R$ 25 milhões em sua 30ª aquisição

A holding de produtos e serviços para infraestrutura InverGroup fechou a compra de 50% da empresa de softwares para gestão de saneamento e meio ambiente EOS Consultores. A operação movimentou R$ 25 milhões. A previsão de faturamento com o novo negócio é de R$ 200 milhões nos próximos cinco anos.

A EOS Consultores foi a 30ª compra do InverGroup, que já desembolsou algumas centenas de milhões de reais nos últimos anos em sua estratégia de expansão por meio de aquisições. O foco são as operações nas quais vê potencial de sinergias. Ao todo, a holding tem 60 empresas debaixo do seu guarda-chuva e obteve faturamento de R$ 822 milhões em 2021.

Entre as empresas do conglomerado está, por exemplo, a Accell, do ramo de medidores de águas, luz e gás. Por sua vez, a recém-adquirida EOS fornece sistemas de informática para gestão operacional e comercial desses equipamentos. Eis aí um exemplo de sinergia.

Com a expansão do portfólio, o grupo vê a oportunidade de se colocar como referência em fornecimento de soluções integradas para otimizar o trabalho de clientes no setor de saneamento e reduzir perdas na distribuição de água, por exemplo. Um mercado promissor, ainda mais diante dos investimentos privados previstos com o novo Marco Legal do Saneamento Básico.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/01/22, às 15h14.

