InverGroup investirá R$ 100 milhões em Americana (SP) e prevê faturar R$ 1 bi

O InverGroup, que congrega várias empresas ligadas a investimentos e infraestrutura, vai investir R$ 100 milhões neste ano para ampliar sua capacidade de produção em Americana (SP), onde já está uma das companhias da holding, a Accell. O investimento em um momento de incertezas na economia é fruto do otimismo da empresa com os setores em que atua, especialmente o de venda de produtos, como medidores de água e luz, e prestação de serviços a concessionárias das duas utilidades públicas. Mas há outro racional: a chamada Cidade Inver vai reduzir custos administrativos da holding, reunindo 26 empresas com sedes hoje dispersas.

Relógio acelerado. De acordo com Henrique Costa, CEO da Accell e conselheiro do Inver, a receita das empresas da holding neste ano deve chegar a R$ 1 bilhão, e crescer, em média, 20% ao ano nos próximos cinco anos. Além de prestar serviços a operadoras como Sabesp e Enel, o Inver pretende entrar na disputa por concessões de água e iluminação pública em cidades do interior. Ano que vem, investirá R$ 500 milhões, o que inclui essas frentes.

Privado. Os aportes serão feitos através de empréstimos bancários ou junto a fundos de investimento. IPO não é um plano no momento, mas Costa afirma que a possibilidade de emissões de debêntures até o final do ano também está sendo considerada. Outra parte dos aportes será feita com o próprio caixa da empresa.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 28/1/2021 17:32:38 .

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/